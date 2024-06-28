SHOT: установлены личности знакомых с террористами из Дагестана бойцов ММА SHOT: силовики установили бойцов, которые общались с террористами в Дагестане

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Силовики установили личности основателей школы бойцов Абдулманапа Нурмагомедова в Махачкале. Оказалось, что все трое близко общались с молодыми террористами в Дагестане, информирует Telegram-канал SHOT со ссылкой на источник.

В ближайшее время друзей Гаджимурада Кагирова могут допросить в рамках произошедшего происшествия. Также был опрошен старший тренер и другие спортсмены. У всех проверены документы, — говорится в публикации.

Ранее стало известно, что участник теракта в Дербенте 28-летний Гаджимурад Кагиров готовился к профессиональному бою в Школе единоборств имени Абдулманапа Нурмагомедова. Представители учреждения уточнили, боец ММА лишь проходил тренировочный сбор, а не занимался там на постоянной основе. К занятиям Кагиров был допущен по просьбе члена клуба, имя которого не раскрывается.

В пятницу силовики окружили здание бойцовской школы имени Абудлманапа Нурмагомедова в Махачкале. При входе в здание стояло около 20 вооруженных сотрудников в камуфляже. Также к школе пригнали спецтехнику силового ведомства. По данным СМИ, рядом с организацией могли проходить оперативные мероприятия по факту терактов в Дагестане.