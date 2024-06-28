Силовики окружили одну из школ в Дагестане Mash: силовики окружили школу имени Абдулманала Нурмагомедова в Махачкале

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Силовики окружили здание школы имени Абдулманала Нурмагомедова в Махачкале, информирует Telegram-канал Mash. По данным источника, при входе в учреждение стоят примерно два уровня вооруженных сотрудников в камуфляже и спецтехники.

Авторы публикации допустили, что рядом со школой могут проходить оперативные мероприятия по факту терактов в республике. Один из боевиков — Гаджимурад Кагиров — является воспитанником учреждения и членом бойцовского клуба Хабиба Нурмагомедова Eagles FC. За все время он победил в двух поединках.

Участнику теракта в Дербенте было 28 лет. Кагиров готовился к профессиональному бою в Школе единоборств имени Абдулманала Нурмагомедова. В учреждении заявили, что боец ММА лишь проходил тренировочный отбор, но не занимался там на постоянной основе.

Оказалось, что Кагиров оставил семье долги по кредиту. Согласно имеющимся данным, речь идет о сумме в почти 70 тысяч рублей. Кредит боец ММА должен был погасить еще в 2023 году. Также у него числятся долги в размере 1792,84 рубля за 2022 год и 900 рублей.

В Дагестане после терактов в Махачкале и Дербенте ввели режим контртеррористической операции. Боевики открыли огонь по полицейским, зданию синагоги и церкви 23 июня.