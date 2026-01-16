Силовики раскрыли потери ВСУ при боях за Жовтневое Более двух взводов ВСУ уничтожены в ходе освобождения Жовтневого

Военнослужащие 394-го гвардейского мотострелкового полка группировки войск «Восток» уничтожили свыше двух взводов живой силы противника в ходе освобождения населенного пункта Жовтневое в Запорожской области, сообщили ТАСС в российских силовых структурах. По их данным, в результате боевых действий был создан плацдарм на западном берегу реки Гайчур.

В результате активных боевых действий создан плацдарм на западном берегу реки Гайчур, взят под контроль узел обороны площадью более 6 квадратных километров, уничтожено свыше 2 взводов живой силы ВСУ из состава 106-й отдельной бригады теробороны, более 8 единиц техники, свыше 15 гексакоптеров противника типа «Баба-яга», — сказал собеседник агентства.

Ранее в пресс-службе Министерства обороны РФ сообщили, что подразделения «Южной» группировки войск освободили населенный пункт Закотное в Донецкой Народной Республике. Одновременно с этим стало известно, что группировка «Восток» взяла под контроль Жовтневое в Запорожской области.

До этого военный эксперт Андрей Марочко заявил, что российские вооруженные силы, продолжая развивать успех на Славянском направлении, приступили к активным действиям по освобождению населенного пункта Никифоровка в ДНР. Минобороны РФ данную информацию пока не комментировало.