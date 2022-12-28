Сибиряки придумали электронную сигарету, которая снимает деньги с карты

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Новосибирске запатентовали электронную сигарету, которая контролирует потребление никотиновой жидкости и снимает деньги с карты за каждую лишнюю затяжку. Инновационный способ борьбы с курением представляет собой POD-систему, которая внешне не отличается от обычных «электронок», для использования нужна такая же жидкость и сменные картриджи, отметило издание «Сиб.фм». Основное отличие в том, что в «парилку» встроена система обратной связи с потребителем. Устройство по Bluetooth подключается к смартфону, а специальное приложение или чат-бот ведет статистику курения.

Программа в автоматическом режиме может осуществлять сбор информации о пользователе, о его потреблении никотиновой жидкости, а также составит индивидуальный план и рекомендации для борьбы с никотиновой зависимостью, — отмечается в публикации.

После составления плана приложение начинает контролировать курильщика и сигнализирует, если он делает слишком много затяжек. Приложение можно настроить так, чтобы за каждую лишнюю затяжку с банковской карты снимались деньги. Размер суммы не уточняется, как и то, на какой счет будут переводиться средства.

Ранее врач-терапевт Ольга Кадырова отметила, что существует много способов бросить курить, однако наиболее эффективные методы можно выделить в три группы. По ее словам, это одномоментный отказ от курения, использование никотинозамещающих средств, в том числе испарителей, а также методы психотерапии.