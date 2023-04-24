Сибирскую компанию заподозрили в многомиллионной контрабанде древесины Прокуратура возбудила дело о контрабанде древесины на 68 млн рублей в Сибири

Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press

В Сибири правоохранители выявили контрабанду лесопродукции объемом 9,7 тысячи кубометров на сумму более 68 млн рублей. Возбуждено дело. Об этом сообщили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.

Западно-Сибирская транспортная прокуратура провела проверку исполнения таможенного законодательства в деятельности ООО «Монс» при экспорте лесопродукции. Установлено, что в период с 2020 по 2022 год физические лица, действуя в группе, от имени участника внешнеэкономической деятельности организовали незаконное перемещение через таможенную границу ЕАЭС из РФ пиломатериалов из древесины хвойных пород объемом 9,7 тысячи кубических метров на сумму более 68 млн рублей, — говорится в сообщении.

По данным следствия, компания направляла в таможенную службу недостоверные данные об изготовителе и источнике происхождения продукции. В результате была проведена прокурорская проверка, после которой возбудили уголовное дело по статье о контрабанде стратегически важных товаров и ресурсов в крупном размере, совершенной группой лиц по предварительному сговору.

Ранее сообщалось, что пограничники в аэропорту Шереметьево задержали иностранца, контрабандно провозившего драгоценные камни на шесть миллионов рублей. У приехавшего мужчины были обнаружены алмазы, рубины, сапфиры и изумруды общей массой 3946 карат. Драгоценные камни были спрятаны в багаже, а также в личных вещах контрабандиста.

Также в грузовом терминале Шереметьево задержали ящики, в которых находилось около тонны бивней мамонта. Груз, оцененный в 20 млн рублей, пытались вывезти контрабандой в Китай.