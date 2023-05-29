Именинница напоролась глазом на штырь, когда ее окунули лицом в торт Baza: жительница Симферополя едва не лишилась глаза, когда друзья окунули ее лицом в торт со штырем

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Жительницу Симферополя во время празднования ее дня рождения окунули лицом в торт, в котором находился штырь для поддержания формы кондитерского изделия, передает Telegram-канал Baza. В результате она получила травму глазницы, однако степень повреждений, на удивление врачей, оказалась несерьезной.

Именинница Полина праздновала свой день рождения 21 мая и в ходе мероприятия попросила друзей окунуть ее лицом в двухэтажный торт. В результате этого девушка наткнулась веком на штырь и закончила празднование поездкой в госпиталь.

Врачи выяснили, что штырь попал в верхнее веко и сообщили, что еще буквально сантиметр и пострадавшая до конца жизни видела бы только одним глазом. Медики диагностировали у нее удар сетчатки с кровоизлиянием.

Канал утверждает, что пострадавшая пролежала в больнице шесть дней, сейчас она идет на поправку.

Ранее в пресс-службе Минздрава Московской области сообщили NEWS.ru, что подмосковные врачи извлекли шестисантиметровый прут из глаза 12-летнего подростка. В ведомстве добавили, что медикам в ходе операции удалось спасти мальчику зрение. Он попал в отделение офтальмологии МОНИКИ имени М. Ф. Владимирского после того, как мяч влетел в футбольные ворота, от которых отскочил металлический прут и вонзился в глаз.