Подмосковные врачи извлекли 6-сантиметровый прут из глаза подростка

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Подмосковные врачи извлекли шестисантиметровый прут из глаза подростка, который отлетел ребенку в лицо во время игры в футбол, рассказали NEWS.ru в пресс-службе Минздрава Подмосковья. В ведомстве добавили, что врачам удалось спасти юноше зрение.

12-летний мальчик попал в отделение офтальмологии МОНИКИ имени М.Ф. Владимирского после того, как мяч влетел в футбольные ворота, от которых отскочил металлический прут и вонзился в глаз подростку.

Фото: mz.mosreg.ru

Штырь прошел через нижнюю стенку орбиты, всю верхнечелюстную пазуху — и конец металлического прута оказался за задней стенкой верхнечелюстной пазухи. Инородное тело было извлечено, после чего мы ушили рану. Никакого дальнейшего оперативного лечения пациенту не потребуется, но, конечно, он продолжит наблюдаться у нас, — рассказала врач-офтальмолог МОНИКИ им. Владимирского Ирина Тарабанько.

В настоящий момент пациент продолжает находиться под присмотром врачей. Его зрение, как сообщили в Минздраве, удалось спасти.

Мать подростка поблагодарила врачей за заботу и успешно проведенную операцию, она подчеркнула сложность процедуры по извлечению металлического прута.

Я благодарю Ирину Михайловну и весь коллектив офтальмологического отделения МОНИКИ за внимание и заботу, которую они проявили по отношению к моему сыну. Они провели тяжелейшую операцию, — сказала мать юноши.

Ранее стало известно, что врачи из травмпункта Мытищинской области извлекли из ноги мужчины семисантиметровую иглу, о которой он даже не подозревал. Он обратился в учреждение с жалобами на боли в области правого тазобедренного сустава. Выяснилось, что источником проблемы является швейная игла, которая застряла в бедре.