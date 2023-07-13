SHOT: ВСУ бомбят село Вязовое под Белгородом

Фото: Lev Radin/Keystone Press Agency/Global Look Press

Telegram-канал SHOT со ссылкой на источник сообщает, что село Вязовое Белгородской области попало под массированный обстрел ВСУ. По сведениям канала, бомбардировка не стихает. Информации о жертвах и разрушениях пока нет. Минобороны России и местные власти эту информацию пока не комментировали.

По данным SHOT, жители села Вязовое Краснояружского района сообщают о большом количестве прилетов.

Как заявил ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, украинские военные за сутки выпустили более 80 снарядов по территории региона. По его словам, в результате обстрелов пострадал один человек. 38 прилетов пришлись на Грайворонский городской округ, в населенных пунктах Сподарюшино, Мокрая Орловка и Заречье-Второе было временно отключено электричество.

В Белгородском районе области были зафиксированы 12 прилетов снарядов, в Валуйском городском округе — шесть, в Краснояружском районе — 18, в Шебекинском городском округе — 12. Житель села Графовка получил множественные осколочные ранения и был госпитализирован, уточнил белгородский губернатор.