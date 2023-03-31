SHOT: упавший в Подмосковье дрон запустил подросток

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Дрон, обнаруженный недалеко от аэродрома Кубинка в Подмосковье, был запущен местным подростком, который хотел поснимать лес с высоты, сообщил источник Telegram-канала SHOT. По его данным, летательный аппарат, найденный 31 марта, не представляет никакой угрозы.

Дрон с камерой и усиленным аккумулятором нашли в лесу в нескольких километрах от авиабазы. По данным SHOT, на коптере не было взрывчатки. Дрон оказался самоделкой на основе корпуса от беспилотника Hyperbola.

Согласно подсчетам SHOT, исходя из мощности батарей найденный дрон мог провести в воздухе около трех часов.

Ранее Telegram-канал «112» сообщал, что в районе Кубинки найден усовершенствованный «дрон-разведчик». БПЛА обнаружил местный житель, который отнес находку в полицию. Отмечалось, что это небольшой коптер размером 40 на 40 сантиметров, с четырьмя винтами и дополнительным оборудованием, без взрывчатки.

Беспилотник, упавший 29 марта в Новой Москве, также был без взрывчатки, сообщал SHOT со ссылкой на источник. Специалисты, на которых ссылался канал, пришли к выводу, что беспилотник с подобными характеристиками не мог прилететь с Украины. В корпусе был только мотор с примитивным предохранителем.