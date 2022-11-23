SHOT: на депутата от КПРФ завели дело о фейках о российской армии SHOT: на саратовского депутата от КПРФ Непеина завели уголовное дело о фейках о ВС РФ

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Telegram-канал SHOT сообщает, что в отношении саратовского депутата от КПРФ Олега Непеина возбуждено уголовное дело о фейках о российской армии. По сведениям канала, ранее он был оштрафован за демонстрацию нацистской символики.

SHOT отмечает, что Непеин вел собственный канал в Telegram, где публиковал изображения свастики и другой символики нацистской Германии. Позже он начал высказываться по поводу событий на Украине и, в частности, давать собственную оценку произошедшему в Буче. По сведениям SHOT, это и послужило основанием для возбуждения уголовного дела.

Непеину 67 лет, он является депутатом сельсовета в Хоперском. В 2017 году он был лишен депутатских полномочий из-за того, что не отчитался своевременно о доходах, а в 2021-м снова был избран депутатом от КПРФ. В нынешнем году Непеин пытался баллотироваться на пост главы района.

Ранее стало известно, что уроженца города Кирова, дирижера и композитора Прохора Протасова, проживающего в настоящее время в США, будут заочно судить по статье о распространении фейков о российской армии по мотивам политической ненависти. Основанием для возбуждения уголовного дела послужили посты Протасова в соцсетях о событиях в Буче и Кременчуге. Музыканту грозит до 10 лет лишения свободы.

В Санкт-Петербурге ранее завели дело о фейках о ВС РФ на 62-летнего политолога и члена политсовета движения «Солидарность» Евгения Бестужева. Он задержан в качестве подозреваемого, в его квартире проведен обыск.