SHOT: хвост упавшего боеприпаса вошел в землю на два метра в станице Тамань SHOT: хвост боеприпаса упал близ жилого дома в станице Тамань Краснодарского края

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Сапер ВС РФ

Хвост упавшего боеприпаса вошел в землю на два метра на участке близ жилого дома в станице Тамань Краснодарского края, передает Telegram-канал SHOT. По данным канала, саперы в течение дня аккуратно извлекут снаряд из земли и увезут для ликвидации. В Минобороны эту информацию пока не комментировали.

Из частных домохозяйств в целях безопасности были эвакуированы в местный Дворец культуры 57 человек, включая 12 детей, сообщает SHOT.

По информации канала, вечером 8 мая над станицей был сбит неизвестный объект. Разрушений и человеческих жертв нет.

6 мая полицейские в Ейске Краснодарского края остановили «Ниву» для проверки документов. Водитель отказался их предоставить и потребовал, чтобы стражи порядка отпустили его. В противном случае он пригрозил привести в действие СВУ. Мужчина достал сверток с проводами, перемотанный изолентой, и пульт с кнопкой активации.

Сотрудники полиции вели переговоры с водителем около шести часов, задействовав психологов и родственников. При попытке штурма мужчина подорвал машину и погиб. Позже в его квартире были обнаружены еще два самодельных взрывных устройства с дистанционным управлением.