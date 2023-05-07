У устроившего подрыв в «Ниве» жителя Ейска нашли дома два СВУ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Силовики обнаружили два самодельных взрывных устройства дома у мужчины, который ранее взорвался в машине в Ейске Краснодарского края, сообщает Telegram-канал SHOT со ссылкой на источник. По информации собеседника, обе бомбы были с дистанционным управлением, одна из них была начинена гвоздями и болтами.

Кроме того, оперативники нашли чертежи по изготовлению бомб.

6 мая около восьми часов утра полицейские остановили «Ниву» для проверки документов. Водитель отказался их предоставить и потребовал, чтобы стражи порядка отпустили его, в противном случае он пригрозил привести в действие СВУ. Затем мужчина достал сверток проводами, перемотанный изолентой, и пульт с кнопкой активации. Сотрудники полиции вели переговоры с водителем около шести часов, задействовав психологов и родственников.

Когда силовики решили пойти на штурм, мужчина активировал СВУ. В итоге водитель «Нивы» скончался на месте, несколько полицейских получили контузию.

Погибший не был ранее судим, его штрафовали только за непристегнутый ремень безопасности. По факту случившегося возбуждены уголовные дела — посягательство на жизнь полицейского и хранение взрывных устройств.

Ранее в Нижегородской области был взорван автомобиль российского писателя Захара Прилепина. По версии следствия, 6 мая в районе 11 часов утра в одном из населенных пунктов Борского района сдетонировало СВУ в автомобиле Audi Q7, в котором находился публицист. Прилепина прооперировали, он уже пришел в сознание.