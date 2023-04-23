SHOT: сотрудницу службы 02 поймали в состоянии опьянения на рабочем месте SHOT: сотрудницу дежурной службы 02 поймали в состоянии опьянения на рабочем месте в Петербурге

Фото: Сергей Гунеев/РИА Новости

Сотрудники службы «02» в дежурной части

Telegram-канал SHOT сообщил, что cотрудницу дежурной службы полиции 02 поймали в состоянии наркотического опьянения на рабочем месте в Санкт-Петербурге. По информации канала, у нее из кармана выпал пакетик с мефедроном.

SHOT сообщает, что инцидент произошел в ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области. По информации канала, старший лейтенант 32 лет, занимающая пост оперативного дежурного службы 02, как обычно, заступила на смену. Пришедшие около восьми утра коллеги заметили за сотрудницей странное поведение, а потом у нее из кармана вывалился пакетик с порошком.

По информации канала, дежурную отправили на медосвидетельствование, которое подтвердило опьянение. SHOT сообщает, что у девушки изъяли два пакетика с веществом массой 0,56 грамма, позднее сотрудница полиции сама призналась, что купила его для личного пользования.

По информации SHOT, возбуждено уголовное дело по статье 228, сейчас старший лейтенант под подпиской о невыезде, в отношении нее проводится служебная проверка.

Ранее Telegram-канал Ural Mash сообщил, что курганские полицейские подделали документы ради прибавки к зарплате. По информации канала, стражи порядка не хотели проходить стрельбы во время учений и подговорили коллег на преступление.

Употребление наркотиков наносит вред здоровью.