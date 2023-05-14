SHOT: беспилотник ВСУ сбросил две бомбы на нефтебазу под Брянском

Фото: МО Украины

Telegram-канал SHOT со ссылкой на источник сообщает, что в городе Клинцы Брянской области украинский беспилотник сбросил два взрывных устройства на нефтебазу. По информации канала, в результате нападения пострадавших нет. Утечек и возгорания также не произошло. На месте работают аварийные службы. Минобороны России эту информацию не комментировало.

По данным SHOT, утром 14 мая на территории нефтебазы АО «Брянскнефтепродукт» были обнаружены две воронки диаметром около 10 см. В материале говорится, что они образовались между резервуарами, которые не были заполнены никакими нефтепродуктами.

Ночью 13 мая губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что украинский беспилотный летательный аппарат атаковал предприятие «Консервсушпрод» в городе Стародуб. Отмечается, что никто не пострадал.

Днем 13 мая в СМИ появилась информация о падении четырех воздушных судов в Брянской области — истребителей Су-34 и Су-35 и двух вертолетов Ми-8. Губернатор региона Александр Богомаз подтвердил падение только одного вертолета Ми-8, отметив, что в результате происшествия пострадала женщина.

В свою очередь член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов написал, что истребители Су-34 и Су-35 и два вертолета Ми-8 были сбиты. По словам Рогова, экипажи вертолетов, пилоты бомбардировщика Су-34 и один пилот Су-35 погибли.

Минобороны РФ число погибших не называло и факт атаки не подтверждало. «Коммерсант» со ссылкой на источник сообщал, что воздушные суда могли входить в одну авиагруппу.