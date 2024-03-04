SHOT: беспилотник с 20 килограммами взрывчатки нашли в Петербурге SHOT: БПЛА с 20 кг взрывчатки нашли у Петербургского нефтяного терминала

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Telegram-канал SHOT сообщает, что на территории Петербургского нефтяного терминала обнаружили беспилотный летательный аппарат с 20 килограммами взрывчатки. По его данным, БПЛА с оторванным крылом был найден накануне утром сотрудником предприятия, который проводил обход территории. Минобороны не комментировало эту информацию.

Канал выяснил, что аппарат был самолетного типа с двухцилиндровым двигателем в хвостовой части фюзеляжа производства итальянской фирмы Gilardoni. Как пишут авторы канала, прибывшие на место специалисты обезвредили его на месте, детали беспилотника отправили на экспертизу. Согласно информации SHOT, обошлось без взрыва, поэтому никто не пострадал.

2 марта Telegram-канал «112» сообщил, что в Санкт-Петербурге в один из жилых домов на Пискаревском проспекте врезался беспилотный летательный аппарат. Telegram-канал SHOT, в свою очередь, написал о громком взрыве и о том, что до него в небе слышали звук мотора.

В результате ЧП в пятиэтажном доме на Пискаревском проспекте повреждено как минимум 15 квартир, эвакуированы 100 человек. Восемь человек обратились за помощью к медикам, женщина в возрасте 92 лет была госпитализирована из-за стресса.