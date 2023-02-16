Школьники курили на уроке и привлекли внимание полиции криками «АУЕ» Полиция Уссурийска начала проверку после видео с курящими на уроке школьниками

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Полиция Уссурийска начала проверку после появления в соцсетях видео со школьниками, которые курили на уроке, слушали рэп и сквернословили, выкрикивая лозунги движения АУЕ (организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена), сообщило УМВД по Приморскому краю. Личности подростков устанавливает полиция. На ролик обратили внимание и в администрации городского округа, где специалисты управления образования также занялись проверкой.

Устанавливаются личности участников видеосъёмки и обстоятельства произошедшего. Опрашиваются несовершеннолетние и педагоги. По результатам проверки будет принято законное и обоснованное решение в соответствии с законодательством РФ, — говорится в сообщении регионального главка МВД.

На видео показано, как школьники на задней парте во время урока слушают музыку с телефона и курят электронную сигарету, выкрикивая экстремистские лозунги и мешая одноклассникам. Педагог сделала непослушным ученикам замечание, однако на мальчишек это не подействовало.

Жизнь ворам, смерть мусорам, — говорят подростки на видео.

Ранее в одном из лицеев Тюмени подросток устроил стрельбу из пневматического пистолета. Об этом в полицию сообщили представители учреждения. В региональном главке МВД заявили, что никто не пострадал. При этом, как пишут местные СМИ, директор лицея заявила, что находится в отпуске и не в курсе произошедшего, а завуч и вовсе отказалась давать комментарии журналистам.