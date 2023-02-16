Подросток в Тюмени устроил стрельбу в лицее

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В Тюмени 17-летний школьник устроил стрельбу, предположительно, из пневматического пистолета, передает 72.ru со ссылкой на источник. Это произошло 15 февраля, по предварительным данным, обошлось без пострадавших. Директор учебного заведения заявила журналистам, что не знает о случившемся, так как находится в отпуске, а завуч отказалась от комментариев. В региональном главке МВД при этом подтвердили, что к ним обращались в связи с инцидентом.

В полицию Тюмени обратились представители одного из лицеев областного центра, которые сообщили, что один из старшеклассников повредил школьное имущество. Предварительно установлено, что подросток использовал пневматический пистолет. Пострадавших нет, — сообщили в пресс-службе УМВД по Тюменской области.

Обстоятельства выясняются, на месте работают сотрудники полиции. В случае, если информация о стрельбе подтвердится, правоохранители дадут оценку действиям ученика и его родителей.

Ранее в Выборге ученик восьмого класса пригрозил взорвать школу, сообщал Shot. Мальчик поделился своими планами «жертвоприношения» в сообщениях, которые отправлял заместителю директора учреждения с фейкового аккаунта в соцсетях. В частности, подросток заявлял, что его обидчики будут «глотать пыль разрушенного здания», потребовав от администрации эвакуировать первоклассников.