Подросток пригрозил взорвать школу и потребовал вывести первоклассников SHOT: восьмиклассник в Выборге пригрозил взорвать школу для жертвоприношения

Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости

В Выборге Ленинградской области восьмиклассник пригрозил учащимся своей школы взорвать ее, сообщает Telegram-канал SHOT. Подросток потребовал вывести из здания школы первоклассников, поскольку «в жертвоприношении нужны не они». По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, школьник находится под подпиской о невыезде.

По данным журналистов, четырнадцатилетний мальчик отправил замдиректора своей школы сообщения, в которых грозился устроить «маленький взрыв» для жертвоприношения. Он пообещал, что все его обидчики будут «глотать пыль разрушенного здания». Все сообщения он рассылал через фейковый аккаунт в соцсетях. Замдиректора школы обратилась в полицию, подростка допросили. Ему может грозить уголовный срок по ст. 207 УК РФ (Заведомо ложное сообщение об акте терроризма).

Ранее школьник взорвал страйкбольную гранату на уроке в Петербурге. В результате произошедшего ребенок получил травму руки. По предварительной информации, больше никто не пострадал.

До этого школьница напала на свою ровесницу в туалете школы в подмосковных Химках. Пострадавшую госпитализировали. По данным СМИ, после случившегося школьница зашла в кабинет в крови, с ножом в руке и спокойно сказала: «Я ее убила», а на лице пострадавшей насчитывается 26 ножевых порезов, на теле — еще около 20 глубоких ран. Следственный комитет возбудил два уголовных дела.