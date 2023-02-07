В Подмосковье пятиклассница ранила ножом сверстницу в школьном туалете

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В подмосковном городе Химки пятиклассница ранила ножом сверстницу, передает Telegram-канал SHOT. Канал отмечает, что девочка напала на свою ровесницу в туалете школы. В пресс-службе МВД News.ru сообщили, что в одном из образовательных учреждений города на улице Парковая, между двумя одноклассницами произошел словесный конфликт. Пострадавшую девочку госпитализировали, за ее жизнь борются врачи.

По данным SHOT, после случившегося школьница зашла в кабинет в крови, с ножом в руке и спокойно сказала: «Я ее убила».

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Ранее жительница Екатеринбурга убила троих детей, решив, что в них «вселились бесы». По данным СМИ, детям было пять месяцев, 10 лет и 15 лет. Одна из местных жительниц заявила, что об убийстве сама подозреваемая рассказала своим родственникам по СМС.