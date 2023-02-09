Школьник взорвал гранату на уроке в Петербурге

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Школьник взорвал страйкбольную гранату на уроке в Петербурге, передает Telegram-канал SHOT. По данным канала, ребенок получил травму руки. По предварительной информации, больше никто не пострадал.



Как пишет SHOT, парень пронес гранату в школу № 385. Он сидел на первой парте и выдернул чеку. Взрыв было слышно на нескольких этажах.

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