Стало известно о состоянии здоровья раненной в Химках пятиклассницы Раненная в Химках пятиклассница находится в крайне тяжелом состоянии

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Девочка, на которую напала пятиклассница в школе в Химках, находится в крайне тяжелом состоянии, сообщили порталу «360» в подмосковном Минздраве. Следственный комитет возбудил уголовные дела по фактам покушения на убийство и халатности должностных лиц. По данным СМИ, на лице пострадавшей насчитывается 26 ножевых порезов, а на теле — еще около 20 глубоких ран.

Следственный комитет возбудил два уголовных дела по фактам покушения на убийство малолетней и халатности должностных лиц школы, — сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что девочка напала на свою ровесницу в туалете школы. Пострадавшую госпитализировали, за ее жизнь борются врачи. По данным SHOT, после случившегося школьница зашла в кабинет в крови, с ножом в руке и спокойно сказала: «Я ее убила».

5 февраля в подмосковной Балашихе мужчина в состоянии алкогольного опьянения убил девятилетнего мальчика, показывая боевые приемы с холодным оружием, сообщает Следственный комитет по Московской области. 47-летний подозреваемый арестован. Против него возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ «Убийство».