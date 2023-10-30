Школьника госпитализировали после выстрела в Петербурге «Фонтанка»: 14-летнего петербуржца госпитализировали после выстрела в лицо

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Санкт-Петербурге 14-летнего школьника госпитализировали после выстрела в лицо ракетницей «Сигнал охотника» на Камышовой улице, сообщает «Фонтанка». Отмечается, что полиция уже ищет нападавших и устанавливает обстоятельства конфликта.

По данным издания, юноша вступил в конфликт с двумя мужчинами. Один из них достал ракетницу и выстрелил прямо в лицо подростку. Его доставили в отделение офтальмологии — у мальчика был диагностирован ожог роговицы.

Ранее в подмосковной Электростали за стрельбу и поножовщину был задержан 32-летний мужчина. Местный житель гулял со своей девушкой, когда по пути ему встретились подростки 16 и 17 лет. Его взбесило поведение тинейджеров, и он достал пистолет, из которого сделал три выстрела в воздух и в землю. Позже мужчина нанес удар ножом по подбородку своей спутнице. Затем он сбежал с места преступления и спрятался у себя в квартире.

До этого неизвестный мужчина открыл стрельбу в барбершопе, расположенном в центре Москвы. Происшествие произошло на Никольской улице, пострадавших в результате инцидента нет. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов устанавливают личность и мотивы стрелявшего. Предполагается, что мужчина начал стрелять из травматического пистолета после словесного конфликта.