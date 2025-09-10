Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Школьник упал с лошади и получил страшную травму

Школьник в Башкирии упал с лошади и порвал почку

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Башкирии подросток получил серьезную травму после падения с лошади у него оказалась порвана почка, сообщает Telegram-канал Mash Batash. 14-летнего школьника из Ишимбая пришлось экстренно эвакуировать.

Для транспортировки пострадавшего использовали вертолет. Мальчика доставили в Уфу и разместили в республиканской детской клинической больнице. Медики начали подготовку подростка к операции.

Ранее на юго-западе Франции в городе Байонне бык из стада Франсиско Хавьера Арауса де Роблеса нанес колумбийскому матадору серьезную травму, разорвав ему анус. Инцидент произошел неожиданно. Животное подняло тореадора на рога и несколько секунд удерживало его в воздухе. Несмотря на травму, матадор смог отрезать быку ухо.

До этого в Москве женщина лишилась пальца на руке. Она зацепилась кольцом за металлический штырь на заборе. Пострадавшую доставили в больницу, где провели сложную четырехчасовую операцию по пришиванию оторванного пальца. Врачи восстановили сломанные кости, порванные сухожилия, нервы и сосуды. Для реконструкции поврежденных сосудов хирурги использовали вены, взятые из предплечья пациентки.

