Школьник упал с лошади и получил страшную травму Школьник в Башкирии упал с лошади и порвал почку

В Башкирии подросток получил серьезную травму после падения с лошади у него оказалась порвана почка, сообщает Telegram-канал Mash Batash. 14-летнего школьника из Ишимбая пришлось экстренно эвакуировать.

Для транспортировки пострадавшего использовали вертолет. Мальчика доставили в Уфу и разместили в республиканской детской клинической больнице. Медики начали подготовку подростка к операции.

