Школьник поставил подножку и обезвредил грабителя с ножом в Перми

В Перми 17-летний подросток обезвредил грабителя с ножом, укравшего в местном магазине семь тысяч рублей из кассы, сообщает в Telegram пресс-служба МВД России. По данным ведомства, юноша поставил подсечку преступнику, повалил его на землю и передал полиции. В отношении злоумышленника заведено уголовное дело.

По данным МВД, инцидент произошел в июне. Вооруженный грабитель пришел в магазин на Делегатской улице в Перми и стал требовать от продавца деньги. Сотрудница зала попыталась дать отпор преступнику, однако ему все же удалось залезть за прилавок, открыть ключом кассу и забрать семь тысяч рублей. В это время женщина выбежала на улицу, вызвала полицию и попросила компанию подростков помочь ей удержать вора. Поняв, что мужчина попытается скрыться через черный ход, один из подростков обежал здание и поймал его.