Шестилетняя девочка получила пулю в живот во время игры с ружьем 78.RU: в Ленобласти шестилетнюю девочку подстрелили из травматического ружья

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Ленинградской области шестилетняя девочка получила ранение во время игры отца с травматическим ружьем, сообщает 78.RU. По данным портала, пуля попала ей в живот, она повредила себе печень и правую почку. Ребенок был госпитализирован в тяжелом состоянии. По факту произошедшего проводится проверка.

По информации 78.RU, инцидент произошел в поселке Виллози Ломоносовского района Ленобласти. Житель населенного пункта нашел у себя в сарае пневматическое ружье и решил показать своим детям, как оно работает. Пока тот отвлекся, ребенок взял оружие и выстрелил в сторону, пуля угодила в живот шестилетней дочери мужчины. О других пострадавших не сообщается.

Ранее сообщалось, что полиция проводит проверку в отношении инструктора пейнтбольного клуба в Новой Москве. По версии МВД, мужчина дважды выстрелил из игрового девайса в сторону юных волейболистов, чтобы доказать безопасность защитной сетки, отделяющей его от них. Первая пуля отрикошетила, но вторая попала в глаз 12-летнему спортсмену. Расстояние между инструктором и юными посетителями клуба составляло всего четыре метра, и все школьники были без защитного обмундирования.