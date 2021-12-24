Шахтёров Кузбасса заставят давать «клятву горняка»

Горняки и шахтёры в Кузбассе будут произносить клятву горняка, цель которой — повысить личную ответственность работников угольных и горнорудных предприятий. Об этом сообщил замгубернатора региона по промышленности, транспорту и экологии Андрей Панов на своей странице в Facebook. По его словам, она станет шагом к пониманию ответственности шахтёров за собственную безопасность, а также жизнь и здоровье своих коллег по аналогии с клятвой Гиппократа.

Считаю, что любые меры, способные сохранить жизни горняков, важны и обязательны к применению. И искренне уверен, что эта клятва — одна из таких мер, — подчеркнул он.

Согласно письму Панова, опубликованному Telegram-каналом Mash Siberia, клятву горняка в срок до 28 декабря должны дать все рабочие этих предприятий, а также сотрудники предприятий угольной и горнорудной промышленности Кузбасса, участвующие в организации производственного процесса. Через аналогичную процедуру также должны проходить горняки при приёме на работу и при переводе на должность технического работника.

В текст клятвы, приведённой на странице Панова в Facebook, входит обещание быть достойным профессии шахтёра, честно и добросовестно исполнять трудовые обязанности, чётко соблюдать правила безопасности и быть требовательным к себе и к подчинённым, не допускать работников к выполнению обязанностей при возникновении угроз для их жизни и здоровья, стремиться к созданию максимально безопасных условий труда, не допускать скрытие аварий и несчастных случаев, а также уважать труд своих товарищей и быть готовым помогать им.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что злоупотребление мужеством шахтёров недопустимо, а их жизнь и здоровье должны быть защищены. Он потребовал жёстко наказывать тех, кто пренебрегает безопасностью горняков и подвергает их напрасному риску.

25 ноября на шахте «Листвяжная» в Кузбассе взорвался метан и произошло задымление. В момент происшествия под землёй находились 285 горняков. В результате аварии погиб 51 человек — 46 горняков и пятеро спасателей, работавших на месте ЧП.

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту произошедшего. Арестованы директор шахты Сергей Махраков, его первый заместитель Андрей Молоствов, начальник участка Сергей Герасименко и двое инспекторов Ростехнадзора. Им предъявлены обвинения в нарушении требований промышленной безопасности и халатности.

По версии следствия, подозреваемые ненадлежащим образом исполнили свои должностные обязанности по надзору за выполнением требований промышленной безопасности на опасном производственном объекте. Установлено, что инспекторы составили акты о проверке штрека без фактической его проверки. В ближайшее время им будет предъявлено обвинение, решается вопрос об их заключении под стражу.

Как рассказал экс-сотрудник предприятия Александр Ильчук, угольные шахты Кузбасса эксплуатируются с большим количеством нарушений, а недочёты устраняются только накануне проверок, после чего продолжается «бардак». По его мнению, в регионе действует «угольная мафия».