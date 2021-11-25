СК возбудил дело о халатности в связи с аварией на шахте «Листвяжная»

По факту аварии на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области возбуждено уголовное дело в отношении главных государственных инспекторов Беловского территориального отдела Сибирского управления Ростехнадзора. Они подозреваются в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух и более лиц), им грозит до семи лет лишения свободы. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета России.

По версии следствия, подозреваемые ненадлежащим образом исполнили свои должностные обязанности по надзору за выполнением требований промышленной безопасности на опасном производственном объекте. Так, установлено, что инспекторы составили акты о проверке штрека без фактической его проверки. В ближайшее время им будет предъявлено обвинение, решается вопрос об их заключении под стражу.

Ранее стало известно, что шахту «Листвяжная», где накануне была приостановлена спасательная операция по причине взрывоопасного состояния, направят три отделения горноспасателей. Они должны будут заняться изоляцией горных выработок ради достижения безопасного уровня концентрации газа. Эти работы займут не менее трёх суток, после чего будет принято решение о возобновлении поисков погибших.

ЧП на шахте произошло 25 ноября в 05:00. В это время в экстренные службы поступил сигнал о задымлении в вентиляционном штреке. На тот момент в забое находились 287 человек. В результате погибли 52 человека: 46 горняков и 6 спасателей. Пострадали 57 человек.По делу об аварии задержаны директор, первый заместитель директора и начальник участка ООО «Шахта „Листвяжная“».

Как рассказал экс-сотрудник предприятия Александр Ильчук, угольные шахты Кузбасса, эксплуатируются с большим количеством нарушений, а недочёты устраняются только накануне проверок, после чего продолжается «бардак». По его мнению, в регионе действует «угольная мафия».