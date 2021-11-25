Экс-сотрудник «Листвяжной» рассказал об «угольной мафии» в Кузбассе

Угольные шахты Кузбасса, в том числе «Листвяжная» в кемеровском Белово, эксплуатируются с большим количеством нарушений, на некоторых объектах их даже больше, чем на «листвяжке», рассказал NEWS.ru экс-сотрудник предприятия Александр Ильчук. Он отметил, что недочёты устраняются только накануне проверок, после чего продолжается «бардак». Собеседник считает, что в регионе действует «угольная мафия». Таким образом он прокомментировал ЧП на «Листвяжной», в результате которого погибли 52 человека.

Нигде ничего не лучше, чем на «листвяжке». В некоторых шахтах хуже. Я обслуживаю все шахты, в Белово на всех был. Нарушений много, так всегда было. Как только узнают о проверке директор, начальники, то все работы приостанавливаются, все готовятся к встрече инспектора. Всё устраняется временно, как только инспектор уходит — опять бардак. Инспекция вся купленная, всё Белово. В Кемерово не так, там строже. Здесь такая коррупция... Если за чиновников президент взялся, то здесь просто угольная мафия. Это бизнес, стоим все на угле. Здесь такой дурдом, это вам любой шахтёр скажет, никто не боится, — добавил Ильчук.

По его словам, ЧП могло произойти из-за халатности, несоблюдения правил техники безопасности, так как если требования не нарушать, работать «строго по правилам», то упадёт добыча угля. Экс-сотрудник «Листвяжной» также назвал среднюю зарплату шахтёра в Кузбассе — от 30 до 70 тысяч рублей в месяц.

Знаете, сколько жалоб? Всё скрывается от газа, метана — датчики закрывали. Весь газ скапливается вверху, датчики снимали и клали вниз, чтобы не пищали. А что вы будете [делать]? У всех семьи кормить надо, ипотеки, — рассказал Ильчук.

ЧП на шахте произошло 25 ноября в 05:00. В это время в экстренные службы поступил сигнал о задымлении в вентиляционном штреке. На тот момент в забое находились 287 человек.

В результате погибли 52 человека: 46 горняков и 6 спасателей. Пострадали 57 человек.

По делу об аварии задержаны директор, первый заместитель директора и начальник участка ООО «Шахта „Листвяжная“». По информации СК, в ходе первоначальных следственных действий установлено, что задержанные допустили нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов.

Ранее стало известно, что шахту «Листвяжная», где накануне была приостановлена спасательная операция по причине взрывоопасного состояния, направят три отделения горноспасателей. Они должны будут заняться изоляцией горных выработок для заполнения последних метаном ради достижения безопасного уровня концентрации газа. По прогнозам специалистов, эти работы займут не менее трёх суток. После этого будет принято решение о возобновлении поисков погибших. Об этом сообщил губернатор Кемеровской области Сергей Цивилёв.