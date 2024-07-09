Сестра бойца СВО отреагировала на скандальное заявление мэра Моршанска Сестра бойца СВО из Моршанска: о словах мэра говорят больше, чем о подвиге брата

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Публикации о высказывании главы Моршанска в Тамбовской области о смерти участника СВО искажают суть того, как и где были произнесены слова, заявила Telegram-каналу «Новый век-МОРШАНСК» сестра погибшего военного Екатерина Щербакова. Она посетовала, что слова мэра Алексея Банникова привлекли больше внимания, чем награждение ее родственника.

Если уж идет речь об этом мосте, скажу так: <...> мы с братом жили на этой набережной, на улице Свободной, <...> ходили купаться по этому же мосту, — объяснила женщина.

По ее словам, в этой истории главным является ее брат, подвиг и награда. Сестра погибшего пожаловалась на непонимание сути мероприятия, на котором мэр Моршанска произнес скандальные слова. Автор ролика отметила, что Банников спросил у женщины, не обидел ли ее, но получил отрицательный ответ.

Ранее сообщалось, что Банников попытался утешить сестру погибшего на СВО бойца новостями об отремонтированном мосте. Градоначальник сказал девушке, что ее брат погиб, чтобы дети отдыхали в лагерях, город благоустраивался, а мост наконец-то починили. Разговор состоялся на вручении сестре погибшего ордена Мужества.