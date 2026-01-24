Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
24 января 2026 в 12:39

«Серьезное повреждение»: власти о сроках завершения блэкаута в Заполярье

Губернатор Чибис: устранение аварии в Мурманской области займет не менее суток

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Восстановить электроснабжение в Мурманской области удастся примерно через сутки, сообщил губернатор региона Андрей Чибис в Telegram-канале. Он попросил местных жителей отнестись с пониманием к неудобствам и по возможности ограничить использование электроприборов и техники.

Из-за серьезного повреждения пяти опор восстановление энергоснабжения займет не менее суток. Тепло уже подается в дома, котельные работают стабильно. Ресурсоснабжающие организации находятся в постоянном контакте с управляющими компаниями, — заявил он.

Ранее в Мурманской области ввели режим повышенной готовности из-за масштабных перебоев в электроснабжении. Проблемы с электроэнергией возникли из-за скачка напряжения на магистральных линиях, приведший к частичным отключениям света. Губернатор добавил, что временно ограничено электроснабжение некоторых многоквартирных домов и объектов уличного освещения.

До этого стало известно, что «Россети» обнаружили обрушение пяти опор. Новые конструкции для удержания проводов доставят из Ленинградской области и Республики Карелия.

ЛЭП
свет
блэкаут
Мурманская область
