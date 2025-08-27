День знаний — 2025
Саммит ШОС-2025 в Китае
ВЭФ-2025
27 августа 2025 в 18:11

Семьям погибших при взрыве под Рязанью выплатили компенсации

Власти выплатили компенсации 20 семьям погибших при взрыве на заводе под Рязанью

Фото: Главное управление МЧС России по Рязанской области

Власти Рязанской области произвели компенсационные выплаты 20 семьям погибших в результате взрыва в Шиловском районе, сообщили в оперативном штабе региона. Еще четверо пострадавших получили финансовую помощь.

Двадцати семьям погибших выплачены средства из регионального бюджета. По ранению подано 15 заявлений, выплачено четыре компенсации, — сказано в сообщении.

Также ведется работа по компенсации ущерба, причиненного частному имуществу граждан. На данный момент от жителей принято 93 заявления о повреждении имущества, из которых 76 уже удовлетворены с перечислением соответствующих выплат.

Чрезвычайное происшествие на промышленном предприятии произошло 15 августа вследствие возгорания в одном из производственных цехов. По последней официальной информации, трагедия унесла жизни 28 человек, количество пострадавших достигло 157.

Следственный комитет Российской Федерации возбудил уголовное дело по факту нарушения требований промышленной безопасности. Расследование инцидента продолжается под контролем региональной прокуратуры.

Ранее губернатор Рязанской области Павел Малков заявил, что каждая семья, потерявшая родственника в результате взрыва на предприятии в Шиловском районе, получит выплаты общей суммой свыше 5 млн рублей. Пострадавшим выплатят от 413 тысяч до 1,2 млн рублей в зависимости от причиненного вреда.

Россия
Рязанская область
взрывы
выплаты
