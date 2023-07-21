Семейную пару с ребенком шесть дней не могут найти под Иркутском

Фото: Прокуратура Иркутской области

В Иркутской области пропала семейная пара с пятилетним внуком, сообщает пресс-служба прокуратуры региона. По данным ведомства, 15 июля родственники отправились на рыбалку на моторной лодке по реке Лена, с того дня их никто не видел. Позднее правоохранительные органы нашли затопленную лодку без людей. Возбуждено уголовное дело.

15 июля семейная пара со своим внуком отправились на рыбалку на моторной лодке по реке Лена в Киренском районе. Семья должна была вернуться 17 июля, однако в указанный день они не вернулись. Сотрудниками полиции совместно со спасателями организованы разыскные мероприятия. В настоящее время обнаружена затопленная лодка с личными вещами, рыболовными снастями и спасательными жилетами, — говорится в сообщении прокуратуры.

По факту исчезновения трех человек проводится проверка. Уголовное дело возбуждено по статье о причинении смерти по неосторожности (ч. 3 ст. 109 УК РФ).

Накануне в Следственном комитете сообщили, что спустя пять дней поисков пропавшего в городе Бийск Алтайского края 13-летнего мальчика нашли мертвым в реке. Масштабные поиски на Алтае развернули 15 июля после того, как школьник ушел из дома и не вернулся. Прежде мальчик из дома никогда не уходил. К поискам подключились полицейские, спасатели и волонтеры.