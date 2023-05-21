Семейная пара покончила с собой в Дагестане

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В Дагестане 25-летняя девушка и ее 31-летний муж покончили с собой, сообщает в Telegram пресс-служба регионального управления МВД. По данным ведомства, супруги совершили суицид с разницей в три часа. По факту двойного самоубийства проводится проверка.

20 мая 2023 года в 21:30 в дежурную часть полиции поступило сообщение о том, что в одном из сел Карабудахкентского района обнаружены тела двух местных жителей, 25-летней девушки и 31-летнего мужчины. Погибшие — супруги. <...> Собранный полицейскими по данному факту материал передан по подследственности, — говорится в сообщении МВД.

В ведомстве также рассказали, что девушка в последнее время сильно вздорила с родителями.

Ранее Telegram-канал Baza сообщал, что в Башкирии 15-летний школьник покончил с собой. По информации канала, никаких предсмертных записок подросток не оставил. В публикации говорится, что в этот день родители заставляли его пойти в парикмахерскую. По факту произошедшего полиция организовала проверку.

До этого сообщалось, что восьмиклассник из города Ирбита Свердловской области покончил с собой после двух неудовлетворительных оценок в день рождения матери. По данным СМИ, мальчику приходилось жить на две семьи. Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по статье «Доведение до самоубийства», наказание по которой составляет от восьми до 15 лет лишения свободы.