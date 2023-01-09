Семьдесят человек эвакуировали из горящего дома во Владикавказе

Фото: t.me/mchs_rso_a

Возгорание в многоквартирном доме в г. Владикавказ

Во Владикавказе вспыхнул пожар в многоквартирном доме, из горящего здания эвакуированы 70 человек, сообщает в Telegram главк МЧС России по Республике Северная Осетия-Алания. Причины возгорания неизвестны, информации о пострадавших нет.

В ведомстве уточнили, что пожар произошел в доме, расположенном по адресу Проспект Коста, 240 к. 1.

Незамедлительно к месту происшествия выехали силы и средства Главного управления МЧС России по Республике Северная Осетия-Алания. Эвакуировано из здания 70 человек, — говорится в сообщении.

В его тушении задействованы 18 человек и шесть единиц техники.

Ранее сообщалось, что на юго-западе Москвы загорелся многоквартирный дом. Площадь пожара составила 65 кв.м. В огне погибла женщина, еще пять человек были спасены.

В Уфе жертвами пожара в бревенчатом двухэтажном 15-квартирном доме стали два человека. Кроме того, пострадала 75-летняя женщина, она была госпитализирована. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.