В столичном Солнцево женщина погибла при пожаре в квартире

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Одна женщина погибла при пожаре в многоквартирном доме на юго-западе Москвы, сообщили NEWS.ru в пресс-службе МЧС России по Москве. В ведомстве уточнили, что спасателям удалось спасти пятерых других жителей дома, которым грозила опасность. Пожар был ликвидирован.

Произошел пожар по адресу: Родниковая, д. 4, к. 3, открытое горение с третьего этажа пятиэтажного жилого дома. В 11:51 пожар был локализован и в 12:12 полностью ликвидирован на площади 65 кв. м. В ходе проведения разведки и тушения пожара были спасены пять человек, один человек погиб, — рассказали в МЧС.

Пресс-служба столичной прокуратуры в Telegram сообщила, что по факту произошедшего ведется проверка. По версии следствия, возгорание произошло в одной из квартир в доме. Причины пока не называются.

Ранее в Уфе два человека погибли при пожаре в бревенчатом двухэтажном жилом доме на 15 квартир. Еще 19 человек эвакуировались, 75-летняя женщина госпитализирована. По факту происшествия возбуждено уголовное дело.

До этого Telegram-канал Baza сообщил, что в Братске в ночь на 9 января неизвестный поджог здание военкомата на Рябиновой улице. По данным канала, возгорание удалось быстро потушить, пострадавших в результате инцидента нет.

Еще один пожар произошел в здании общежития предприятия «Нефтеавтоматика» в Когалыме Ханты-Мансийского автономного округа. К моменту прибытия пожарных на место происшествия горела крыша здания. Площадь возгорания составила 100 квадратных метров.