Семь пассажиров автобуса пострадали при столкновении с легковушкой в Муроме

Рейсовый автобус столкнулся с легковым автомобилем в Муроме Владимирской области, сообщили в пресс-службе регионального управления МВД. Пострадали семь пассажиров автобуса.

По состоянию на 12:50 мск в результате ДТП за медицинской помощью обратились семь человек. Все они пассажиры автобуса. Шестерым из них назначено амбулаторное лечение, один человек госпитализирован, — указано в сообщении.

Ранее в Красногвардейском районе Крыма рейсовый микроавтобус, следовавший по маршруту Симферополь — Джанкой, съехал в кювет и опрокинулся. Происшествие случилось в районе села Знаменка. В результате аварии пострадали пять человек.

До этого новосибирские спасатели оказали помощь пассажирам междугороднего автобуса, который сломался в сильный мороз. Транспортное средство следовало из Каменогорска (Казахстан) в Новосибирск. В салоне находились 49 пассажиров. В сотрудничестве с администрацией их всех разместили в придорожном кафе, а автобус отбуксировали на парковку.

В Москве на Дмитровском шоссе 11 января столкнулись два пассажирских транспортных средства. Автобус маршрута № 591 совершил наезд на стоящий электробус. В результате удара повреждения получили лобовые стекла, фары и кузова обоих транспортных средств.