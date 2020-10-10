Семь человек пойдут под суд за участие в акции в поддержку Фургала

https://static.news.ru/photo/098777ee-0c3d-11eb-85d5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press

Суд рассмотрит административные дела в отношении семерых участников акции в поддержку экс-губернатора Сергея Фургала в Хабаровске. Их задержали сотрудники правоохранительных органов во время проведения несанкционированного мероприятия в субботу, 10 октября.

Судить протестующих намерены за нарушение порядка проведения собрания, митинга и участие в несанкционированном митинге. Одного из семерых задержанных будут судить уже за повторное совершение административного нарушения, сообщает ТАСС.

По данным администрации города, в ходе субботней акции было задержано самое большое количество человек с момента всех протестов в городе. Акция, проходившая в тот день, собрала 500 человек. Они разбили палатки на площади Ленина и принесли мощные динамики, через которые транслировали свои лозунги.

Силовики демонтировали палатки, между ними и протестующими возник конфликт. Акции в поддержку Фургала проходят в Хабаровске с 11 июля.

Ранее NEWS.ru сообщал, что бывший сотрудник силовых служб выбросил свои награды на площади перед домом регионального правительства в Хабаровске. Так он поступил в знак солидарности с задержанными протестующими.