«ОМОН перешёл грань»: в Хабаровске экс-сотрудник МВД выбросил свои награды

https://static.news.ru/photo/560ac060-0aff-11eb-84f7-fa163e074e61_660.jpg Фото: teamnavalnykhv/twitter.com

Бывший сотрудник силовых служб выбросил свои награды на площади перед домом регионального правительства в Хабаровске. Так он поступил в знак солидарности с задержанными протестующими.

Молодой человек оставил на брусчатке благодарность главы МВД и свой значок.

Сегодня ОМОН перешёл грань. Меня это взбесило. Я <...> в 2009-м принял присягу служить народу, а не ворам, — объяснил он свой поступок изданию «Подъём».

10 октября во время акции протеста, которые стали уже традиционными для Хабаровска, манифестанты попытались разбить палатки на площади перед домом правительства. Сотрудники ОМОНа пресекли установку лагеря, произошли столкновения, писал NEWS.ru. Силовики применили спецсредства, порядка 25 человек, в том числе одного несовершеннолетнего, задержали. Двоим потребовалась помощь медиков.

Протесты организовывают сторонники бывшего губернатора Сергея Фургала. Главу региона задержали 9 июля. Ему вменяют организацию убийств дальневосточных предпринимателей, совершённых в начале 2000-х годов. С 11 июля люди выходят на многотысячные акции протеста в его поддержку.

20 июля президент Владимир Путин назначил врио губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярёва. До этого политик был депутатом Государственной думы от ЛДПР. Предыдущий руководитель региона был снят с поста «в связи с утратой доверия» после того, как в отношении него возбудили уголовное дело.