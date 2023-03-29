Село в Белгородской области попало под обстрел Гладков сообщил об обстреле села Черемошное под Белгородом

Фото: t.me/vvgladkov

Украинские военные обстреливают село Черемошное Белгородской области, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков. По его словам, в настоящий момент зафиксировано повреждение линий электроснабжения. По предварительным данным, пострадавших нет.

В настоящий момент идет обстрел села Черемошное Белгородского района. <…> Есть повреждение электроснабжения в нескольких населенных пунктах региона. Аварийные и оперативные службы выехали на место для устранения последствий и переподключения абонентов на резервные источники питания, — говорится в сообщении.

Ранее глава региона сообщил, что около 900 семей согласились переехать из приграничных сел Белгородской области, где ввели режим чрезвычайной ситуации. Отмечается, что переехать они должны до 2 апреля, семьям окажут помощь в перевозке вещей в новые квартиры.

До этого жительница приграничного района Белгородской области пожаловалась на жизнь под обстрелами. На видео женщина обратилась напрямую к президенту России Владимиру Путину. По ее словам, жители Шебекинского и Валуйского районов «отдуваются» за всю страну. Женщина утверждает, что обстрелы происходят ежедневно, однако люди вынуждены ходить на работу, чтобы обеспечивать семьи.