Село Солохи в Белгородской области снова обстреляли

Фото Дмитрий Карась/РИА Новости

Село Солохи в Белгородской области подверглось обстрелам со стороны Украины. В результате атаки есть пострадавший, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Есть информация об одном пострадавшем. Есть разрушения. Оперативные службы уже работают, — написал он в своём Telegram-канале.

Белгородская область многократно подвергалась обстрелам со стороны ВСУ. Так, 18 мая в результате атаки со стороны Украины были повреждены ЛЭП, а 17 мая нападение совершили на село Безымено.

Ранее глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту обстрела украинскими военными села Солохи в Белгородской области. В результате одной из атак погиб один человек, ещё как минимум семеро получили ранения.