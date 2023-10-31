Сектанты-сепаратисты из Волгограда призвали создать в РФ новое государство РПЦ предупредила о появлении новой тоталитарной секты в Волгограде

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Антисектантская служба западного викариатства Москвы обнаружила новую секту, созданную на территории Волгограда, сообщает пресс-служба Волгоградской епархии РПЦ. По словам священнослужителей, члены секты «Русская православная церковь — Царская империя» призывают создать в России независимое государство под названием Триединая Русь. По информации церкви, лидером секты является ранее судимый мужчина.

Организация проводит вербовку верующих с целью создания внутри Российской Федерации так называемого независимого государства «Триединая Русь», где [ее предполагаемый лидер] Леонид Власов наделен титулом «державного патриарха и императора всея Руси», — говорится в сообщении пресс-службы епархии, опубликованном на ее странице в соцсети «ВКонтакте».

Представители РПЦ подчеркивают, что секта провела как минимум одну акцию у храма Всех святых в Волжском. Также она проводит расклейку пропагандистских объявлений на дверях и стенах православных церквей Волгограда для вербовки верующих. В волгоградском управлении МВД России не комментировали данную информацию.

Магистр психологии Юлия Лянгузова ранее объяснила, почему люди попадают в секты. По ее мнению, таким образом они пытаются переложить ответственность за свою жизнь на других людей. При этом Лянгузова отметила, что такими «спасителями» могут считаться не только лидеры сект, но и руководители компаний с жестким нравом.