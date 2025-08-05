Пострадавшим от взрыва в Саратове выделили 168 млн рублей для покупки жилья

На выплаты владельцам квартир в доме на улице Блинова в Саратове, который пострадал от взрыва, выделили более 168 млн рублей, сообщила пресс-служба регионального правительства. Средства предназначены для покупки жилья.

Из резервного фонда правительства Саратовской области выделено свыше 168 млн рублей на выплаты собственникам квартир пятого подъезда дома по улице Блинова, 2, для приобретения нового жилья. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Роман Бусаргин, — говорится в сообщении.

Взрыв газа произошел в жилом 10-этажном доме в Саратове 25 июля. В результате обрушились этажи с первого по десятый. По данным управления МЧС по Саратовской области, погибли шесть человек. Пострадали девять человек.

В Сети появилось видео обрушения части стены жилого дома на игравшего мальчика и его отца, которые находились во дворе у подъезда в момент взрыва. На кадрах видно, как мужчина подхватывает на руки одного ребенка и убегает в арку, а второй следует за ним под градом разлетающихся фрагментов здания.