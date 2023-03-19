Самолет из Владивостока вынужденно приземлился в Иркутске Из-за технических неполадок самолет из Владивостока вынужденно приземлился в Иркутске

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Самолет Airbus A330-343X, летевший по маршруту Владивосток — Москва, совершил вынужденную посадку в Иркутске. Как сообщила пресс-служба Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ, лайнер приземлился из-за высокого давления в тормозной системе. Иркутский следственный отдел на транспорте Восточного МСУТ СК России организовал доследственную проверку по ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности и эксплуатации воздушного транспорта).

19 марта 2023 года около 05:30 по местному времени воздушное судно Airbus A330-343X <...> было вынуждено приземлиться в аэропорту города Иркутска по причине технической неисправности судна, — говорится в сообщении.

Во время инцидента на борту самолета находились 281 пассажир и 14 членов экипажа. В результате ЧП никто не пострадал, судно повреждений не получило. Следователи и криминалисты СКР провели осмотр места происшествия, а также опросили членов экипажа.

18 марта самолет S7 Airlines экстренно прервал взлет в Новосибирске из-за технической неисправности. В момент случившегося на борту находились около 80 человек. Новосибирская транспортная прокуратура организовала проверку по факту инцидента.