Летящий из Новосибирска в Таиланд самолет экстренно сел из-за повреждения

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Самолет, следующий по маршруту Новосибирск — Утапао, не смог долететь до Таиланда, сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура. Экипаж был вынужден развернуть борт и вернуть судно в аэропорт. В качестве причины произошедшего называется повреждение лобового стекла.

Рейс выполнял самолет компании AZUR Air. В новосибирском аэропорту вылета остались ожидать 263 человека, 71 из них — дети. Региональная транспортная прокуратура уже инициировала проверку в связи с произошедшим инцидентом. Борт приземлился примерно в семь утра по местному времени.

Журналисты ТАСС позже рассказали, ссылаясь на представителей надзорного ведомства, что пассажиры уже отправлены по месту назначения другим бортом.

Ранее неподалеку от деревни Моньясово в Рязанской области пилот легкомоторного самолета совершил аварийную посадку после того, как задел ЛЭП. В результате ЧП два близлежащих населенных пункта остались без электричества. На борту самолета, помимо пилота, находился пассажир, оба не пострадали.