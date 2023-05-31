Самокатчика зажало между двух автомобилей в Сочи

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Адлерском районе Сочи мужчину на электросамокате зажало между двух автомобилей при их столкновении. Одним из участников ДТП стал водитель такси. С места аварии были опубликованы кадры, на которых видно, как пытаются освободить пострадавшего, сообщает «360».

Как уточняет издание, ДТП случилось утром на улице Ленина. После того как мужчину удалось вытащить, он был экстренно госпитализирован. Состояние пострадавшего оценивается как тяжелое.

Информацию об аварии подтвердили в Госавтоинспекции. На данный момент сотрудники правоохранительных органов устанавливают все детали произошедшего.

В райцентре Перелюб Саратовской области ранее произошло смертельное ДТП, в котором столкнулись мопед и грузовой автомобиль «Газель». В результате аварии 14-летняя водитель мопеда скончалась на месте, а 15-летняя пассажирка была госпитализирована с серьезными травмами.

20 мая на юго-востоке Москвы грузовик снес легковой автомобиль, который остановился у обочины, чтобы высадить пассажира. На опубликованных кадрах видно, что пассажир успевает покинуть салон и в следующую секунду после этого происходит столкновение.