Салют из праха: стали известны новые подробности о крематории с шашлыками

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Выставка ритуальных услуг

Крематорий «Каменный цветок» в Домодедовском районе Подмосковья, прославившийся корпоративом с шашлыками и плясками среди гробов и урн, отличился ещё и салютом из праха усопших. Это выяснилось из отзывов клиентов заведения после обнародованного скандала, сообщает Пятый канал.

Несмотря на то, что похоронщики «праздновали» открытие заведения, на самом деле оно работает уже год. И за этот год показало прибыль в 27 млн рублей, заработало твёрдую «пятёрку» в оценках поисковиков и негативную репутацию у живых клиентов.

Судя по отзывам, самое главное для работников «Каменного цветка» — это деньги. «Сегодня поехали кремировать, не давали попрощаться, требовали заплатить деньги, но всё было уже оплачено с залом. Не хотели открывать зал. Ужасное обслуживание», приводит отзыв одного из пользователей издание.

Однако, как выясняется из другого отзыва, за деньги сотрудник крематория готовы пойти даже на самый экстравагантный поступок. «Всё хорошо. Было. До момента пока прямо перед входом не начали пускать салют из праха... Только ваш этот салют покрыл ровным слоем праха две группы людей, ждавших прощания около соседнего входа и машины на парковке», написала другая клиентка заведения.

Это не первая скандальная история вокруг «Каменного цветка», отмечает издание. В прошлом году на ритуальный центр пожаловались жители соседнего села, которые утверждали, что построили заведение без проведения публичных слушаний. Жители пожаловались в прокуратуру, но изменений не последовало. Сейчас люди готовят новое обращение в надзорный орган.

А 17 июня Домодедовский районный суд арестовал имущество крематория. Подробности дела неизвестны, но по словам юристов, такие санкции следуют из-за неуплаты налогов, незаконного приобретения имущества, сомнительных сделок.

Ранее сообщалось, что в Домодедовском районе Московской области состоялось торжественное открытие крематория «Каменный цветок». Мероприятие прошло в лучших традициях корпоративной культуры — гостей угощали жареным шашлыком, а сами они пели и танцевали под песню Наташи Королевой и Игоря Николаева «Дельфин и русалка».