Открытие крематория в Домодедово переросло в праздник с шашлыками и песнями

Фото: Соцсети

В Домодедовском районе Московской области состоялось торжественное открытие крематория «Каменный цветок». Мероприятие прошло в лучших традициях корпоративной культуры — гостей угощали жареным шашлыком, а сами они пели и танцевали под песню Наташи Королевой и Игоря Николаева «Дельфин и русалка». Кадрами с церемонии поделился РЕН ТВ.

Крематорий функционирует с 2021 года, однако торжество решили устроить именно сейчас. Сотрудники ритуального заведения объяснили это пандемией коронавируса, из-за которой церемонию пришлось отложить. Помимо ограничений они столкнулись с повышенным объемом работы.

Избыточная смертность, которая была в пандемию, сказывается в нашей отрасли. Так случилось, что определенное количество людей, которые, наверное, предполагалось, постепенно... за несколько лет... К сожалению, пандемия выкосила большое количество людей. Сейчас многие наши коллеги отмечают, так сказать, пониженные цифры в этом вопросе. И это, конечно, определяет и изменения в экономической ситуации, экономическом вопросе, — заявила одна из сотрудниц крематория.

Судя по видео, под крышей ритуального заведения собралось порядка ста человек, однако гулянья продолжились и на свежем воздухе, где любой желающий мог поесть и сплясать.

Группа депутатов от «Единой России» внесла в Госдуму законопроект «О похоронном деле в Российской Федерации», который будет регулировать сферу ритуальных услуг. Как заявили в пресс-службе главы комитета по строительству и ЖКХ Сергея Пахомова, «сегодня эта отрасль у многих ассоциируется с серым и даже черным бизнесом, новая же задача — сделать её максимально прозрачной и понятной для всех».