В Госдуму внесли законопроект о ритуальных услугах

Группа депутатов от «Единой России» внесла в Госдуму законопроект «О похоронном деле в Российской Федерации», который будет регулировать сферу ритуальных услуг. Новый документ должен заменить действующий с 1996 года закон «О погребении и похоронном деле». Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе главы комитета по строительству и ЖКХ Сергея Пахомова.

Сегодня эта (похоронная) отрасль у многих ассоциируется с «серым» и даже «чёрным» бизнесом. Наша задача сделать её максимально прозрачной и понятной для всех. При подготовке новых правил мы обязательно должны обеспечить защиту прав граждан, потерявших близких, — заявил он.

Пахомов заявил, что базовый бесплатный пакет уcлуг, предоставляемых государством, должен быть достаточным. Создание прозрачной, понятной и доступной единой цeновой политики также в нашем приоритетe.

В случае принятия нового закона, ритуальные агентства начнут получать специальные разрешения на работу, после чего их будут заносить в специальный реестр с указанием услуг и цен. Предполагается и создание перечня недобросовестных организаций. Эти реестры будут доступны для всех граждан.

Государством будет устанавливаться предельная стоимость гарантированных услуг по погребению. Это оформление документов, предоставление гроба и других необходимых предметов по усмотрению органов местного самоуправления, подготовка тела, его транспортировка, захоронение или кремация с последующим захоронением праха.

Ранее президент Ассоциации крематориев России Алексей Сулоев позитивно оценил готовящийся законопроект о похоронном деле в России, в котором предлагается сделать похороны «госуслугой». По словам Сулоева, закон должен решить ряд проблем. В частности, нужно провести инвентаризацию кладбищ, поскольку 80–90% погостов в стране не узаконены.