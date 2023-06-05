Сальдо заявил о нехватке сил у Украины для захвата Крыма Врио главы Херсонской области Сальдо: у Украины не хватит сил захватить Крым

Фото: МО Украины

У Вооруженных сил Украины не хватит сил, чтобы захватить Крым, заявил РИА Новости врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо. Однако он подчеркнул, что это не повод расслабляться.

Разумеется, захватить Крым нет сил ни у остатков Украины, ни у США. Однако это не значит, что мы можем расслабиться, — сказал Сальдо.

Он напомнил, что в Киеве и Вашингтоне планировали захват полуострова к концу лета 2022 года. Сальдо отметил, что после этого дата переносилась неоднократно и пока «всё что-то никак».

В конце апреля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в планы готовящегося контрнаступления входит и захват Крыма. При этом успех военной операции, по его словам, будет зависеть от поставок западных вооружений.

После этого член Совета Федерации от Крыма Сергей Цеков предположил, что после ухода Зеленского с поста президента новые власти Украины будут больше думать о выстраивании нормальных отношений с Россией и снимут вопрос Крыма с повестки.

3 июня бывший директор ЦРУ Дэвид Петреус заявил, что у ВСУ не получится захватить Крым в ходе своего контрнаступления. При этом он высказал мнение, что украинская армия может попробовать лишить возможности жителей полуострова пополнять припасы, тем самым изолируя регион.