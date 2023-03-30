Сальдо рассказал о планах освобождения Херсонской области Сальдо рассказал о создании предпосылок для освобождения Херсонской области

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Владимир Сальдо

Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо сообщил в своем Telegram-канале о планах по освобождению правобережной части региона. По его словам, Россия начинает выходить на новый уровень военно-промышленного производства, а ее превосходство в технике и вооружениях увеличивается.

Создаются и неуклонно укрепляются военные и экономические предпосылки к освобождению правобережной части Херсонской области от вооруженных формирований киевского режима, творящего беззаконие на занятых территориях, — сказал Сальдо.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ, в рамках которого до 1 января 2026 года отменяются нормы о предельном возрасте для службы в Росгвардии в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях. На остальные регионы России распространяется ограничение в 35 лет для младшего начальствующего состава и 40 — для старшего и высшего.

В марте врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что на границе региона в районе поселка Пришиб расположилась 40-тысячная группировка украинских войск. Он отметил, что российские военные готовы к отражению возможного наступления, для этого создана крепкая двойная линия глубокого эшелонирования.